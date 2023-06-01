台湾での取材が終わり、帰りの空港。両替していた台湾ドルが少し余っていたので、何か買って帰ろうかなとお土産を物色していたら、マグネットの力でとぐろを巻くようにまとまるUSBケーブルがあったので購入してみました。

台湾の空港で購入したマグネットでまとまるUSBケーブル

類似製品がおそらくずいぶん前から存在していて、今さら感はあるのですが、今回の台湾取材で「持ち運びしやすい充電用USBケーブルが1つあった方がやっぱ便利だな」と思い、買ってみたというわけです。お値段は320台湾ドル（約1600円）と空港価格なのでお高めだったのですが、日本のAmazonなら似たものがずっとお安く買えるはずです。

で、帰国後に試しに使ってみたところ、意外というか、想像していたよりも使い勝手がイイ感じで、これは今後のお出かけに必携のアイテムだなと思った次第。具体的にどのへんがいいかというと……。

マグネットパワー自体はあまり強くはなく、つまんで引っ張ればらせん状に伸びてくれて、軽くしごけばある程度まっすぐになる、という感じ。なので20～30cmのごく近距離でデバイスをつなぐときも、めいっぱい伸ばした1m弱の距離をつなぐときも、無駄に絡まったりせずにすんなり作業できます。

つまんで引っ張るとらせん状に伸びる

軽い力である程度まっすぐ伸ばしていくこともできる

使い終わった後は、なんとなく全体を団子状にするイメージでまとめれば元通りになりますし、まとめた後のサイズも多少の幅がもたせられます。最小だと直径5cm・高さ3cmくらい、ゆるくまとめれば直径10cm・高さ1.5cmくらいになり、収納したいスペースの形に合わせられるのがいいところ。

小さくまとめると直径5cm・高さ3cmほど

ゆるくまとめると直径10cm・高さ1.5cmくらい

それともう1つ、全体がマグネットなので金属素材にくっつけておくことができます。よく使うところの金属部分にくっつけておけば、いつでも素早く取り出して使うことができ、邪魔にならないようにしまうのも簡単。

デスク下など手の伸ばしやすい場所にくっつけておくのもアリ

データ転送は480Mbps、つまりUSB 2.0なので基本的には充電専用になるかと思いますが、スマホやビジネスノート、そのほか周辺機器にはちょうどいい60W対応で、出張時だけでなく普段使いにも間違いなく活躍してくれるUSBケーブルです。

製品名 発売元 実売価格 Magnetic data cable JOWAY 320台湾ドル（約1600円）