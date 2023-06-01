以前、筆者が取材で中国を訪れた際、小米之家（中国のXiaomi Store）で電動シェーバーを買いました。ホテルにアメニティがあるだろうと日本から持っていかなかったのですが、いざ洗面台を見たらカミソリが見つからなかったためです。

最寄りの小米之家。ほぼ日本のXiaomi Store

フロントに聞けばよかったのかもしれませんが、中国語も話せないし勇気もありません。どうしようかと悩んですぐに思いついたのが、小米之家で買うこと。電動シェーバーが置かれていることを祈りつつ、小雨が降る中、最寄りの店舗に向かいました。

小米之家で探したところ、日本でも展開されているものと同型の「Mijia 電動シェーバー S200」（Xiaomi シェーバー S200）があったため購入。価格は189元。当時のレート（1元＝23.07円）で計算すると、日本円で約4360円です。

ここで驚きました。日本で買うよりも想像以上に高かったのです。シャオミ製品は、しばしば中国向けより日本向けのほうが安いなんてことがありますが、当時の日本での価格は2500円。現在は日本でも値上げされ、3080円となっていますが、まさか2000円近くも高いとは思っていませんでした。

実際に支払った金額は4406円。そんなに価格が異なるのかと驚いた

日本でも展開されている製品なので、（日本のほうが安く買えるなら、我慢するか……！？）などと悩みましたが、さすがにそのままでは取材に行けません。それに、今後も出張時などに使えるだろうということで、中国モデル限定カラーを購入しました。

日本でも展開されているグレーとブラックに加えて、ベージュも展開

もちろんBluetoothなどの無線機能はないので、そのまま日本でも合法的に使えます。予定外の出費で、しかも日本より少し高くついてしまいましたが、日本でシャオミがさまざまな製品を出してくれるおかげで助けられたという、思い出にしています。

中国限定の白いPhotography Kit Proも展示されていた。かっこいい

Leitzphoneな「Xiaomi 17 Ultra by Leica」が発売された時期だった