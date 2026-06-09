立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCK OUTの祭典「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」の大会前練習を公開した。

公開練習では元K―1スーパーウエルター級王者の木村“フィリップ”ミノル（32＝Battle−Box）が参加。1分間の迫力あるミット打ちを披露した。

4月の沖縄大会ではスパイク・カーライル（米国）にわずか26秒KO負け。「反省。反省だけです。深い反省もありつつ、よくなるために考えて過ごしてきた」と振り返る。対戦相手の草MAXには「何をしてきてもいいようにやってきた」と話す。

前回よりも改善したことには「組みやレスリング、下からグラウンド展開を基本からやって得意の部分を伸ばすことをやっている」と前向き。相手が打撃を強化していることには「自分は打撃のスペシャリストだと思っている。MMA選手の打撃はちょっとやそっとじゃ驚くことはない」と意に介さない。前回の敗戦で今後について考えたかには「そのくらいじゃ諦めることはない。このくらいの試練はないし、壁も当たってきたので小さなことです。今までのKO勝利にもう一個の素晴らしいKOを付け加えたい」と笑顔。今後は「自分の可能性を広げるためにMMAを強くするために道のりの途中です」と話していた。