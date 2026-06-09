神奈川県藤沢市の自宅マンションに火をつけ、同居していた寝たきりの父親を殺害したとして、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職高橋正雄被告（６１）の裁判員裁判で、横浜地裁（佐藤卓生裁判長）は９日、「故意に放火し、殺そうとしたと認めることについては合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。

起訴状によると、高橋被告は２０２４年１月１６日、父親（当時８７歳）を殺害しようとして自宅に火をつけて全焼させ、一酸化炭素中毒で死亡させたとして、同年５月に起訴された。

判決で佐藤裁判長は、火災前日に料金滞納で電気を止められ、ろうそくに火をつけて明かりをともそうとした可能性などが否定できないと指摘。当時の精神状態から、「火を適切に扱えなかった可能性が否定できない」とした。

逮捕直後には放火したことを認めたとする検察側の主張については、「精神状態を考慮すれば検察官に話を合わせ、放火していないと言い出せなかった可能性も考えられる」と指摘。放火に使ったとされるガスバーナーも見つかっていないとし、「放火したと供述したことをもって断定できない」と述べた。コンビニで酒などを盗んだ窃盗罪は認定し、懲役１年８月、執行猶予４年（求刑・懲役２０年）を言い渡した。

横浜地検の久家健志次席検事は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。