立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCK OUTの祭典「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」の大会前練習を公開した。

公開練習ではKNOCKOUT―BLACKで元K―1スーパー・フェザー級王者で初参戦のレオナ・ペタス（34＝THE SPIRIT GYM TEAM TOP ZEROS/LARA TOKYO）と対戦する成尾拓輝（23＝究道会館）が参加。1分間の迫力あるミット打ちを披露した。

成尾は「対戦相手が実績があって対戦相手に注目がいっているので、覆してぶっ倒してやりたい」とライバル心を燃やす。対するレオナは「とくに何も思いません」とあっさり。お互いに練習を見て成尾は「練習見て、どうということはないが、石の拳ということもあって、当たったら痛いかなと思ったが大丈夫かな」と言えば、レオナは「体力ないな。バテてたから」と相手にしない。仕上がりにはレオナは「僕のファイトスタイルでもう一回時代をつくろうかと思う。つくれるように頑張る」と野入、与座らのファイトスタイルをまねする選手がいることを上げ、自らをまねする選手が出てくることを目指す。対戦相手には「いい選手だと思う。誰のパンチでも当たれば倒れるのでもらうかもらわないか」と自らには当たらないといわんばかりだ。

対戦する成尾は「勝てばおいしい相手。ここを乗り越えたら負けを取り返せる。次の可能性を奪い取ってやる。年も年だしここから先はない」と強気。さらに「ノーガードで正面から打ち合ってやります」と言えば、レオナは「僕はちゃんとガードしますよ。馬鹿になりたくないので」と笑った。レオナは「全試合の中でいい試合をする。全選手が相手です」と言い切った。成尾が年齢差で押し切るということにはレオナは「イージーですよ」と一蹴していた。