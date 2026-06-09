立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCK OUTの祭典「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」の大会前練習を公開した。

公開練習では元K―1スーパーフェザー級、元RISEスーパーフェザー級王者の大雅（29＝TRY HARD GYM）が参加。1分間の迫力ある打撃を中心にミット打ちを披露した。

「試合直前で今までやってきたことを固めている」と順調。UNLIMITEDのルール2戦目の大雅は「引き出しも増えていると思うし倒しに行く姿勢を見せたい。ルールは自分に合っているなと思うし、倒しに行くことを考えてきた」と連続KOを目指す。

より進化してきたことには「前回見せる前に終わってサッカーボールキックやパウンドとか狙う」とダブルアップボーナスを目指すという。対戦相手には「ボクシング上がりでパンチはあると思うが、やってきたことは全然違うのでやってきたことを見せる。全然レベルが違うと思うのでKOして、相手にならなかったなと終わらせたい」と眼中になし。「UNLIMITEDのルールのベルトが欲しいなと思う」と将来的にベルト奪取を誓った。