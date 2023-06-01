日経225先物：10日0時＝210円安、6万5190円
10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万5190円と急落。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては226.63円安。出来高は8836枚となっている。
TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65190 -210 8836
日経225mini 65200 -235 204191
TOPIX先物 3910 +8.5 11555
JPX日経400先物 35320 +20 476
グロース指数先物 744 +5 331
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
株探ニュース
TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.89ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65190 -210 8836
日経225mini 65200 -235 204191
TOPIX先物 3910 +8.5 11555
JPX日経400先物 35320 +20 476
グロース指数先物 744 +5 331
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 10
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