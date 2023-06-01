　10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円安の6万5190円と急落。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては226.63円安。出来高は8836枚となっている。

　TOPIX先物期近は3910ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.89ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65190　　　　　-210　　　　8836
日経225mini 　　　　　　 65200　　　　　-235　　　204191
TOPIX先物 　　　　　　　　3910　　　　　+8.5　　　 11555
JPX日経400先物　　　　　 35320　　　　　 +20　　　　 476
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　　+5　　　　 331
東証REIT指数先物　　　　1760.5　　　　　+0.5　　　　　10

株探ニュース