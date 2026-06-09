

milet

シンガーソングライターのmilet（ミレイ）が書き下ろした新曲「Sunny」が、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（すうぐうちょうそとりかえでん）のオープニングテーマとなることが発表された。miletとしてTVアニメのオープニングテーマを担当するのは今回が初となる。

【動画】TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』本予告

「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして「月刊コミックZERO-SUM」にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。

小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞

受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。TVアニメが7月12日23時45分よりテレ東系列で放送開始となる。

初回放送まで約１カ月となる本日公開された、本編の初公開映像をふんだんに使用した最新本予告映像では、雛宮（すうぐう）いちの“嫌われ者”の慧月（けいげつ）と身体が入れ替わってしまった玲琳（れいりん）の波乱に満ちた運命を描写。華やかな雛宮を舞台に繰り広げられる陰謀や駆け引き、個性豊かな雛女たちとの出会い、そして逆境にも屈せず前向きに立ち向かう玲琳の姿が映し出されている。

同映像では、オープニングテーマ「Sunny」の音源も初解禁。miletならではの晴れやかで力強い歌声で紡がれる楽曲が作品の世界観を鮮やかに彩り、期待をさらに高めている。新曲「Sunny」は、アニメ初回放送日となる7月12日0時00分に配信開始。本日よりPre-add／Pre-save（配信予約）もスタートしている。

miletコメント

あなたになってこの世界を見てみたい」そんなことを、私も願ったことがあります。玲琳と慧月の入れ替わりから始まる物語。2人だから見える世界がきっとあって、その世界に私も「Sunny」という曲で飛び込めるのがとても嬉しいです。2人なら、きっと答えを見つけられると思います。ふつつかな悪女なりに、楽しみながら。そしてアニメ本編とともに「Sunny」も楽しんでいただけたら幸せです。どうぞよろしくお願いします。