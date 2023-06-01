『週刊少年マガジン』28号に登場する森田ひかる

写真拡大

　櫻坂46の森田ひかるが、10日発売の『週刊少年マガジン』28号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。

【アザーカット】座ってピースサインが無邪気な森田ひかる

　同グループの15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」でセンターを務めるエースが同誌に登場。自然の中で木漏れ日に照らされ、透きとおるような美しさを披露している。

　同号の巻頭カラー漫画は新連載『千仙戦記』（原作/エーテン 漫画/川崎りゅうが）。

【写真】撮影：神藤 剛　スタイリング：武久真理江　ヘアメイク：田村直子　デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）