森田ひかる、櫻坂46のエースが『マガジン』表紙 自然の中で魅せる透きとおる美しさ
櫻坂46の森田ひかるが、10日発売の『週刊少年マガジン』28号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【アザーカット】座ってピースサインが無邪気な森田ひかる
同グループの15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」でセンターを務めるエースが同誌に登場。自然の中で木漏れ日に照らされ、透きとおるような美しさを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は新連載『千仙戦記』（原作/エーテン 漫画/川崎りゅうが）。
【写真】撮影：神藤 剛 スタイリング：武久真理江 ヘアメイク：田村直子 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
【アザーカット】座ってピースサインが無邪気な森田ひかる
同グループの15th両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」でセンターを務めるエースが同誌に登場。自然の中で木漏れ日に照らされ、透きとおるような美しさを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は新連載『千仙戦記』（原作/エーテン 漫画/川崎りゅうが）。
【写真】撮影：神藤 剛 スタイリング：武久真理江 ヘアメイク：田村直子 デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）