俳優の夏菜が、浮気の境界線についてまさかの持論を明かし、スタジオが爆笑に包まれる場面があった。

【映像】夏菜が語る浮気の境界線

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

合わせて公開された番組MC陣による「延長戦トーク」で、「どこからが浮気ですか？」をテーマにトークを展開。俳優の夏菜は「身体的に触れ合わなければ……キスからぐらいかな。いや、手つなぐのもちょっとしんどいかな」と答える。これにエルフ荒川が「手つなぐとか嫌」と賛同すると、「意味わかんない 。好きじゃないとやらないもんね」と理由を付け加えた。

さらに、「なんならもう逆に、致しちゃうことのほうが大丈夫かもしれない。手つなぐとかのほうがしんどいかもしれない」とまさかの持論を展開。これにサバンナ・高橋茂雄が「今テレビ観てる何人かのバカな男性たちが、『え、いけるの！？』ってなってる人いると思うけど、いやいかれへんで（笑）」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。夏菜も大笑いしながら「無理だけど、どちらかと言えばってこと」と慌ててフォローした。

また、過去の恋愛で浮気を許したことがあるとも明かし、「結婚した今の状態で別れられるかっていったら、ちょっと話変わってくるなって感じがしますけど。独身の時は別れてきました」と語っていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）