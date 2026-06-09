34歳の美人経営者が、夜の暗闇のベッドで婚約者と音が漏れるほどの“仲直りチュー”を交わし、スタジオから悲鳴が上がる場面があった。

【映像】夜のベッドで音が漏れる濃厚キス

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

浮気に対する価値観のズレから激しく衝突し、関係に亀裂が入っていたあやかと婚約中のヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）。しかし、決断の1時間前にあやかが涙ながらに自身の非を認めて謝罪したことで仲直りし、2人は無事に「婚約継続」を選択した。

そして迎えた翌日朝、2人には“仲直りしただけではない空気”が漂っていた。あやかに個別インタビューを行うと、思い出し笑いを浮かべながら「チューしました」と衝撃の告白をする。

公開された昨夜の寝室の映像は、あやかが「真っ暗じゃないと寝れない」という理由から画面は真っ暗な状態。そんな中、ヒロキの「こっち来て」「理詰めしすぎてごめんね」という優しい声が響く。これにあやかが「ううん。ん？な〜に？何？チューしたいって言ってるの？」と甘えるように問いかけると、ヒロキは「言ってないよ」と照れ隠し。しかし直後、暗闇の中にリップ音がはっきりと鳴り響き、スタジオには「あら！」「きゃあああ！」「聞こえたね、今」「しました」という悲鳴・歓声があがった。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）