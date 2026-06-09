栃木県宇都宮市の中心部で3日前からクマの目撃情報が相次いでいましたが、9日、1頭のクマが住宅の敷地内で発見され、麻酔銃を使って捕獲されました。一方で、宇都宮市はクマが他にもいる可能性があるとして、宇都宮市立の小中学校を10日も休校にするなど、引き続き警戒しています。

7日にクマの目撃情報があった「オリオン通り」商店街から中継です。

9日に宇都宮市では、「オリオン通り」商店街から車で10分ほど離れた位置でクマが1頭捕獲されました。ただ宇都宮市は、この1頭のほかにもクマがいる可能性があるとみて、警戒を強めています。

「オリオン通り」商店街で7日未明にクマの目撃情報があったのですが、クマは商店街の脇にある川沿いの細い道から走ってきて、商店街を横断して奥へと向かっていったということです。

奥には住宅街へと続いています。ただ目撃されたクマが、9日に捕獲されたクマと同一個体かどうかについては、まだ分かっていないということです。

「オリオン通り」商店街では、かなりお店の明かりがついていますが、人通りはほとんどありません。

ただお店の方にお話をうかがっていても、クマの影響かいつもよりお客さんや人通りは少ないように感じると話していました。

──クマは他にもいる可能性があるということですが、市民のみなさんの生活への影響はどうでしょうか？

お店の方が、お客さんが減っているという影響以外にもお話をされていました。

近くのお店の方によりますと、大きな影響はいまのところはないということですが、クマが他にもいる可能性があるということで、警戒しながらの営業していくと話していました。

また、9日に取材した中でも、お店でゴミを外に出さないように対策を取っているという場所や、「1頭は捕獲されたが、まだクマがいる可能性があるということで非常に不安だ」との声もありました。

また、そもそも市街地にクマがこれまで出ていたのを見たことがないため、対策をどのようにしたら良いのかわからないといった話もしていました。

街は今後も警戒を続けています。

（6月9日放送『news zero』より）