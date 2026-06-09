ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（24＝ヨネックス）が9日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを報告した。

戸塚は「ご報告です いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、海岸での2ショットを投稿。

日本語と英語で「このたび今井胡桃さんと結婚致しました これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです 今後ともよろしくお願いします」とつづった。

お相手の今井胡桃さんはスノーボード女子HPで平昌五輪、北京五輪に出場し22年に現役を引退。ネイリストに転身し、ミラノ五輪でも戸塚のネイルを手掛けていた。

この投稿にスノボ女子の鬼塚雅やレスリングパリ五輪金の鏡優翔、フリーアナウンサーのヒロド歩美らから「おめでとうございます」と祝福のコメントが寄せられた。

戸塚は3度目の出場となった2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したほか、W杯では20〜21年シーズン以来の総合優勝に輝いた。