32歳の現役アナウンサーが、過去のデートで一度フッた男性に「あの時から惹かれてる」と告白し、見事“ゼロ日婚約”を成立させた。

【映像】“婚約者”の素顔に表情が暗くなる現役アナ

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

これまでの婚約相手と別れを選んだゆかは、過去に戻ってデート相手を選べる「時を戻すデート」の権利を行使し、一度は合鍵を渡さなかった相手・キョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）とのデートを選択。夜の屋外カフェデートで、「ずっとキョウスケくんのことが頭にある自分がいて」「後悔して、今日お呼びしました」と、正直な思いを伝える。

するとキョウスケも「ちょっと手紙書いたんだよね」と、仕事場で書いてきたという手紙を取り出す。そして、「初めてのデートでカニとタクシーを理由に鍵を渡されなかった時…」と過去の出来事をユーモアを交えて振り返りつつ、「もっといろんなゆかさんを見たいなって思ってしまっている自分に気づいたので、共同生活という期間は限られているけど、本気で向き合いたいなと思って今日来ました」と真っ直ぐに思いを伝えた。

手紙を受け取ったゆかは、「今日は時を戻しに来たので、今度こそ合鍵を渡したいし、きっとあの時からキョウスケくんに惹かれてる」と告白し、キョウスケに合鍵を手渡す。これを受け取ったキョウスケが共同生活するペントハウスに現れ、見事2人の“ゼロ日婚約”が成立した。

このドラマのような展開に、スタジオは拍手喝采の大盛り上がりに。サバンナ・高橋茂雄が「壁を越えたのがまた絆を深くするような気がしますね」と語り、森香澄も「（ゆかが）やっと愛されてうれしい」と2人の展開を祝福していた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）