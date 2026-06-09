コスパもおしゃれも両立！ コーデ考えるの面倒って日も【GUセットアップ】が使える！

毎日のコーデを考えるのが面倒……。そんなときに頼りになるのが、上下合わせるだけでおしゃれ見えが狙える「セットアップ」。【GU（ジーユー）】のセットアップは組み合わせに悩まず着られるうえ、単品でも使いやすく、着回し力も優秀です。プチプラとは思えない今っぽいデザインで、忙しい朝の救世主になってくれるかも。

着るだけでこなれ見え！ ブラウス × ワイドパンツ

【GU】「バブルスリーブブラウス」\1,990（税込）

袖のバブルデザインが特徴のブラウス。ゆとりのあるシルエットでボディラインを拾いにくく、さりげない体型カバーも期待できます。深すぎないスリットで、タックインした際もすっきり決まりそう。公式サイトに「ラウンドテールなので裾を出した状態でもサマになる」とあるように、アウトスタイルでもバランスよく着こなせるのが魅力。接触冷感機能付きで、暑い日でも快適に過ごせそうです。

【GU】「ドレープワイドパンツ」\2,990（税込）

落ち感のあるドレープ素材を使用したワイドパンツ。ゆったりとしたシルエットながら広がりすぎず、カジュアルにもキレイめにも合わせやすい一本です。トップス同様に接触冷感機能付きで、暑い日でもひんやり快適に過ごせそう。洗濯後もしわになりにくいイージーケア機能を備えており、お手入れもしやすいはず。ベージュとブルーには透け防止の裏地も付いています。

「同色はもちろんカラーを変えてお楽しみ頂けます」というスタッフさんは、白のブラウスと黒のワイドパンツを合わせてモノトーンスタイルに。ボリューム袖が華やかなアクセントになり、ワンツーコーデでもシンプルになりすぎないのがポイント。セットアップなら、忙しい朝でもコーデに悩みにくく、簡単にサマ見えが狙えます。

セットアップはもちろん、単体でも着回しが利くのが嬉しいところ。こちらのスタッフさんは、ブラウスにミディスカートを合わせ、フェミニンな印象に仕上げています。黒ベルトでウエストをきゅっと引き締めることで、コーデ全体にメリハリをプラス。トップスも黒にしてワンピース風に着こなすのもアリかも。