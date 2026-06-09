男性4人組「モナキ」が9日、東京ガーデンシアターで開催されたアジアカルチャーイ05ベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブに出演した。

登場するなり、会場が沸き立った。「こんなもんじゃねぇ」を熱唱して観客をモナキワールドに引き込み「皆さんこんにちは、モナキでーす！」と元気よくあいさつ。じんは「国際交流イベント。そんな要素あります？モナキに」と自虐しつつも、じんとケンケンは自身が演じた戦隊ヒーローの変身ポーズ、合唱部だったおヨネは「まちぶせ」をアカペラで披露し、明るく盛り上げた。

次に「ねがい」をしっとり歌い上げると、国際交流にちなんだエピソードトークを展開。おヨネが高校時代を振り返り「台湾の高校と日本の高校で交流したんですよ。そのときに、両校の生徒の前で、『Let It Go』の台湾語バージョンを歌いました」と明かし、実際に歌う場面も。見事な歌唱っぷりにじんは「これは（本イベントに）呼ばれて当然でしたね」と笑った。

ライブには、Juice＝Juiceや高嶺のなでしこらも出演。この日はリレー形式で計12組がパフォーマンスした。