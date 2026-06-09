同枠にて『監獄のお姫さま』以来、約10年ぶりにアラフィフ女性がヒロインとなったTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』がついに最終回を迎えた。

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叶わぬ恋の苦しみ、夢と現実のギャップ、パートナーシップにおける不和、子育てと家事の両立など、20～30代の女性は多くの課題に直面する。本作の主人公は、そうした悩み多き時代を乗り越え、もう間もなく凪の時期に突入しつつあった。

待山みなと（永作博美）、50歳。息子の渚（中沢元紀）が独り立ちし、子育てがひと段落した女性だ。夫の航（後藤淳平）はすでに他界している。一人になって、改めて自分の時間と向き合うことになったみなとだが、これといってやりたいことは見つからない。100歳まで生きると仮定した場合、まだあと半分も残されている。

さあどうする、みなと。これから新しいことを始めるには、時すでに遅しなのか？ そんな疑問から、この物語はスタートした。その答えはもう、視聴者の誰もが分かっているのではないだろうか。

友人の泉美（有働由美子）に誘われ、勢いのまま入学した鮨アカデミーでみなとはいろんな世代の人たちと出会った。クラスメイトには、息子と同世代で、大学を辞めて祖父の鮨店を継ごうとする森（山時聡真）もいれば、自分よりもさらに人生の先を行き、趣味で鮨を習いにやってきた立石（佐野史郎）もいる。

年齢だけじゃない。母国で鮨店を開き、ミシュランの星を取りたいという夢を持つフランス人留学生のセザール（Jua）や、元コンサルのスキルを活かし、寿司カルチャーを世界に広めようとする胡桃（ファーストサマーウイカ）など、バックグラウンドも目指す道も異なる仲間たちと思いを交わし、ときにぶつかる中で、みなとの世界はどんどん広がっていった。

何よりも、また明日も会えるという共通認識の下で、「また明日」と言える相手と場所に出会えたこと。学生時代はそんなの当たり前で、なんなら「だるいなぁ」と思う時すらあった。だが、それは決して当たり前ではなかったことに、多くの人はあとになって気づくものだ。毎日通える場所があって、毎日顔を合わせる人がいる。孤独じゃないって、なんて幸せなことなんだろう。

そして鮨アカデミーでの3カ月は、みなとにとって渚の母親として生きてきた人生を肯定するための時間でもあった。授業の最終日、みなとは大江戸（松山ケンイチ）から課せられた卒業課題ですり身入りの卵焼きを作る。家族のために何千、何万回と作ってきた卵焼きに、鮨アカデミーで学んだ技術を取り入れた渾身の逸品だ。今までの自分を肯定しつつ、第二の人生でさらに進化させる。まさに人生100年時代における理想の生き方ではないだろうか。

みなとは「ここで過ごして、母親をしてきたことも私の強みの一つなんだって知ることができた。自分の知らない自分を知ることができた。まだまだ人生これからだと知ることができた」と語る。それを知ることができたのも、泉美のおせっかいと、大江戸の言葉に背中を押され、思い切って新しい道に飛び込んだからこそ。鮨アカデミーに入学するまでのみなとは、ちょっと高いデリバリーの寿司を頼むのにすら躊躇していた。大人になると、どんなに些細なことでもハードルが高くなり、いろいろと理由をつけて後回しにしがちだ。

しかし、思い立ったが吉日。後先考えず、まずは実行してみるのも一つの手なのかもしれない。「その手で続けていれば、いつか自分のために始めたことが、誰かのためにつながることがあるかもしれない」のだから。渚が本当の意味で独り立ちできたのも、みなとが自分の人生を歩み始めたからだろう。スーパーの新店舗で店長をやらないかというオファーを断ったみなとの代わりを務めることになった沼田（平井まさあき）も、スーパー銭湯アイドルならぬスーパーマーケットアーティストとして生きることを決めた崎田（杏花）も、みなとの姿に勇気をもらったからこそ、一歩前進することができた。

挑戦して無駄だったこと、必要がなかった時期など、一つもないのだ。みなとたちの卒業後の進路はバラバラだけれど、鮨アカデミーでの「こなすのではなく、丁寧に一日一日に向き合っていく」という学びはそれぞれの道に生かされていく。みなとが冷蔵庫に貼り付けたホワイトボードは、以前よりもはるかにたくさんのやりたいことで埋め尽くされていた。美容院でヘッドスパを受ける、ソファーに寝転んでアイスを食べるなどの些細なことから、渚が車掌を務める新幹線に乗って、京都へ行くという大きな夢まで。その一つひとつがみなとの人生を豊かにし、世界中に幸せの輪を広げていく。

新しいことを始めるのに「時すでに遅し」なんてことはない！ というのが、このドラマの出した答えだ。恋愛もそう。京都旅行でチョウチンアンコウを模したチョコレート菓子を見つけたとき、みなとの頭には大江戸の顔が浮かんだ。「旅先でお土産を見て、真っ先に顔が浮かぶ人っていいですよね。自分はこの人のことを本当に大切に思ってるんだなってわかりますから」とは、立石の言葉だ。

最初は講師と生徒という形で出会い、やがて第二の人生を歩み始めた同志のような関係となっていったみなとと大江戸。その過程で、少しずつ愛情が芽生えていったのだろう。今やお互いに、悩んでいることも嬉しいことも真っ先に共有したくなる大切な相手だ。みなとからお土産を受け取った大江戸は、講師の傍ら準備を進めていた自分の鮨店が来年開店することを明かし、「新しい店に来てくれませんか」と誘う。大江戸からすれば、「一緒に働こう」という一世一代の言葉だったのだが、「客としてお店に来てほしい」という意味に受け取ったみなとはあっさりOK。しかし、いざ開店日に本当の意味を知ったみなとが、大江戸に「先生は不器用すぎます」と呆れつつも、覚悟を決めるところで本作は幕を閉じる。

永作博美と松山ケンイチが18年前に共演した映画『人のセックスを笑うな』は、過激なタイトルからは想像もつかない、不器用な男女によるひたすらピュアなラブストーリーだった。本作は大きくテイストが異なるものの、おかしくて、かわいらしくて、思わず見守りたくなる大人の純愛を体現した2人。最後まで息の合ったやりとりは、「これからも、みなとと大江戸はカウンターの向こうで一緒に鮨を握り続けるのだろう」という未来を想像させるものだった。

そして本作を手がけたのは、『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で向田邦子賞を受賞し、6月1日からスタートしたNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』でも脚本を担当している兵藤るり。各世代のリアルな悩みや葛藤を掬い上げつつ、現在29歳の彼女だからこそのフレッシュな視点と遊び心のある台詞やキャラクター設定で、全体を明るく包み込む作劇が見事だった。まさにビタミンドラマという言葉がしっくりくる作品であり、明日へと進む足どりが軽くなったように思う。（文＝苫とり子）