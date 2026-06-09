27歳の人気モデルが年収4000万円の経営者の豪華すぎる自宅を訪問し、驚きの“家賃”が明かされる場面があった。

【映像】年収4000万円経営者の豪華すぎる自宅内部

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

なつえとキョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）は婚約1日目、キョウスケ宅への初訪問デートへ向かった。「わ、すごい。おしゃれ！」と部屋に入るなり驚くなつえは、洗練された室内に「素敵なお家だなあ」と感嘆の声を漏らす。

キョウスケが「気がよさそうでしょ？（笑）」と問いかけると、なつえも「めっちゃよさそう」と笑顔を見せる。なつえは個別のインタビューでも「全体的に木があって、めちゃくちゃ素敵でした」と振り返り、スタジオMCのエルフ・荒川も「モデルハウスみたい」と絶賛していた。

さらにリビングでの談笑中、なつえが「ちなみにここはいくらなんですか？（笑）」と単刀直入に家賃を尋ねる。これに対しキョウスケは少し言葉を濁しながらも、「50万円はしないですね」と驚きの金額を告白。なつえは「へえ〜。素敵だな」と感心しきりだった。

しかし、このやり取りを見守っていたスタジオのサバンナ・高橋茂雄は「でもなんか盛り上がりに欠けるな」と指摘し、夏菜も「距離感がある」と、2人の間にまだ壁があることを推察していた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）