◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定トーナメント準決勝 東芝6―2三菱重工East（2026年6月9日 横浜）

東芝・中妻翔が大技小技を駆使し、勝利に貢献した。「7番・左翼」でスタメン起用されると、右越えソロを含む3安打2打点。チームを第1代表決定戦へと導いた。

「今までやってきたことを出せたのが一番うれしい。（4回は）何としても1点が欲しかったのと、相手のポジショニングを見て、そこまで警戒していなかったので」

1―1の4回2死三塁。1ボールからの2球目、三塁線へ絶妙なセーフティーバントを仕掛けた。「あそこは打つよりも確率が高いかなと」。投手へのバント安打となる勝ち越しの決勝打。2―1の7回先頭では初球の内角直球を思い切り引っ張ると、貴重な右越えソロとなった。

「引っ張れる球が来れば思い切り行くつもりでした」

三菱重工Eastとの大一番。試合前は緊張から腹痛になったと振り返るが、2回の第1打席で波に乗った。3球で追い込まれながらも、カウント2―2からの7球目を左前打。「簡単に三振しないことと広角に打ち分けるのを目標にしてきた」とうなずいた。

次戦は11日に第1代表の座をかけ、日産自動車と激突。中妻は「やることは変わらない。できることをやって勝つだけです」と見据えた。