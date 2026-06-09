俳優でタレントの照英（52）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、子供のお小遣い額を巡って慌てる場面があった。

19歳の長男、16歳の長女、9歳の次女の3児のパパだが、「お小遣いが足りているのか心配になる」と告白。長男が友人と食事に行く場合に「松竹梅があるとしたら、友達が松を頼んでいるのにお前だけ梅だったらかわいそうだからあげちゃうんですよ」と小遣いを渡してしまうという。

共演者のお小遣い事情が気になる照英に、MCの明石家さんまは「うちは月初めにあげた分で、他あげないよ」と明かす。タレントの辻希美が「物価高になっていってるから（適切な）金額が分からない」と悩みを話すと、照英も「お弁当買おうとしても500円じゃ買えない」とうなずいた。

さんまが「中学校1年生だといくらぐらいが平均なんやろ？、月。5000円？」と言うと、「5000円？足りないな、1万だな」と照英。3児の母のギャル曽根は即座に「多くない？5000円も渡すの？」とツッコミを入れた。バドミントン元日本代表のタレント・潮田玲子も「照英さん、1万あげてるんですか？」と驚くと、照英は「増やしちゃった。言ってなかったことにしましょう」と大慌て。「倍額言っちゃった。物価高騰してますから、今」と焦る照英に、スタジオは大盛り上がりだった。

金融経済教育推進機構の家計の金融行動に関する世論調査によると、中学生の平均お小遣い額は4395円だという。