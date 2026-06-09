巨人・則本昂大投手（３５）が９日の楽天戦（モバイルパーク）に先発し、７回途中今季最多の１２６球を投げて７安打２失点と好投。古巣との初対戦で今季２勝目（３敗）を挙げ、全１２球団白星を達成した。

昨オフに楽天から巨人に移籍した則本は、初回に先頭・佐藤直に四球を許す立ち上がり。得点圏に走者を進められたが、後続を断ち切って無失点に抑えた。

３点の援護をもらった直後の３回からはスコアボードに「０」を並べ続けたが、６点リードの７回に一死から代打・堀内と１番・中島に連打を浴びて一死二、三塁のピンチを背負い、続く佐藤直の二塁打で２点を失った。

ここで投手交代を告げられた背番号４３は、悔しげな表情を浮かべながらマウンドを降りた。ただ、その後は高梨―船迫の継投で追加点を許さなかった。

元本拠地のお立ち台に立つと「この地で勝てたことがすごく感慨深いというか…。幸せやなと思います。仙台の地は好きなので、楽しく投げることができました」と白星登板を振り返った。

７回までの続投は自らの意思で決めたという右腕。「最後は完了したかったんですけど、簡単にはいかせてくれないなっていうふうに、改めて感じましたね。先発ピッチャーとしては完投目指してやっていきたいなっていうのは、自分の中ではあったんで。次回に向けて課題も見つかってよかったなと思います」と悔しさをにじませながらも、すでに次回登板へ照準を定めていた。