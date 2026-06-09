立命館大学卒業のグラビアアイドル・佐野なぎさ(26)が、1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】すんごいボリューム！両方で約4kgも納得

同誌でのソログラビアは初めて。SNSには小さめ、というよりあまりのボリュームに布が足りなくなってしまったかのような衣装の画像を掲載。同誌への登場を報告した上で「デジタル写真集『変幻自在』も発売決定!!みんなのおかげで叶えられた大切な作品です!本誌もデジタル写真集も両方絶対にみんなに見てほしいです」とアピールした。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。以前に同誌でのソロが決まったら「バンジージャンプをする」と宣言していたことも明かし、実際に公約を果たしたことも伝えている。X（旧ツイッター）にはバンジーの動画も掲載した。ほかにも、お風呂のシーンでは上半身に何も着けず、肩にかけた手ぬぐいだけで隠すという荒技に挑んだこと、胸を計りに乗せて計量し、片側で1.9キロあったことなども伝えた。



同号は豊島心桜が表紙＆巻頭を担当。芳賀礼、細谷さら、佐々木ほのか、赤間四季、汐見まとい、P･O･G（ピラミッド・お尻・ガールズ）の平井こと・水湊まり花・柚乃りかも登場している。



（よろず～ニュース編集部）