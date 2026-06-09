『時すでにおスシ!?』最終回 みなと＆大江戸が“まさかの結末”
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の最終回が、9日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】まさかの展開を迎えた”ラストシーン”
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学したことをきっかけに、新たな人生へと歩み出していく。
最終回では、鮨アカデミーで講師としてのやりがいを見いだしながらも、再び自らの手で客に鮨を握り、自分の店を持ちたいという思いを抱く大江戸（松山ケンイチ）の葛藤が描かれた。一方のみなとも、スーパーの新店舗で店長を務めるべきかどうか、自身の将来について思いを巡らせていた。
迎えた鮨アカデミー最終日。卒業課題“渾身の一貫”に挑んだ生徒たちは、それぞれが学びの日々を振り返りながら、自らの未来につながる一貫を握る。そして卒業式を経て、みなとたちは無事に課題をクリアし、新たな一歩を踏み出した。
卒業後、クラスメイトたちがそれぞれの進路へ進むなか、みなとは新店舗の店長就任の誘いを断り、現在の環境で働き続ける“前向きな現状維持”を選択する。大江戸もまた、鮨アカデミーの講師を続けながら、自身の店の開業準備を進める道を選んだ。
その後、再会した大江戸は、開店を控えた自身の店についてみなとに報告し、「新しい店に来てくれませんか？」と誘う。みなとは客として招かれたものと思い、「うれしいです！もちろん行くに決まってるじゃないですか」と快諾する。
しかし、大江戸の真意は客ではなく従業員としての勧誘だった。ラストでは、事実を知ったみなとが「何なの、これはーー！！」と絶叫。コミカルな演出で幕を閉じ、最後まで作品らしい前向きさとユーモアに満ちた結末となった。
【写真】まさかの展開を迎えた”ラストシーン”
同作は、子育てを終えた50歳の主人公・待山みなと（永作博美）が、第二の人生に踏み出す姿を描く完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが、3か月で鮨職人を目指す“鮨アカデミー”に入学したことをきっかけに、新たな人生へと歩み出していく。
迎えた鮨アカデミー最終日。卒業課題“渾身の一貫”に挑んだ生徒たちは、それぞれが学びの日々を振り返りながら、自らの未来につながる一貫を握る。そして卒業式を経て、みなとたちは無事に課題をクリアし、新たな一歩を踏み出した。
卒業後、クラスメイトたちがそれぞれの進路へ進むなか、みなとは新店舗の店長就任の誘いを断り、現在の環境で働き続ける“前向きな現状維持”を選択する。大江戸もまた、鮨アカデミーの講師を続けながら、自身の店の開業準備を進める道を選んだ。
その後、再会した大江戸は、開店を控えた自身の店についてみなとに報告し、「新しい店に来てくれませんか？」と誘う。みなとは客として招かれたものと思い、「うれしいです！もちろん行くに決まってるじゃないですか」と快諾する。
しかし、大江戸の真意は客ではなく従業員としての勧誘だった。ラストでは、事実を知ったみなとが「何なの、これはーー！！」と絶叫。コミカルな演出で幕を閉じ、最後まで作品らしい前向きさとユーモアに満ちた結末となった。