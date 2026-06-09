◇第97回都市対抗野球大会西関東予選第1代表決定トーナメント準決勝 東芝6―2三菱重工East（2026年6月9日 横浜）

2年連続出場を狙う東芝が接戦を制し、第1代表決定戦に進出した。先発した笹森公輔投手（25）は、最速150キロの直球を軸に7回2/3を2失点と好投。救援陣も三菱重工Eastの反撃を封じて、逃げ切った。

「すごく気合が入った中で挑めました。今までやってきたことを出しきろうと。最初はちょっと捉えられていましたが、根気強く投げられたことが良かった。（三菱重工Eastの）バッターはスイングが強いので、とにかく高さだけはこだわろうと」

東芝のエースとして強力打線に真っ向勝負を挑んだ。最速150キロの直球で果敢に内角をつき、4回からの4イニングはいずれも3者凡退。8回1死一、三塁から矢野幸耶の強烈な投ゴロを左足くるぶし付近に受け降板となったが、7回2/3を6安打2失点に封じた。

地道な取り組みが実を結んだ。入社3年目の今季。球速へのこだわりを捨て、本来の持ち味である制球力に重きを置いた。投球フォームを細分化し、一から見直し。オフシーズンの期間は連日のように150球の投げ込みを自らに課し、再現性を高めた。打者28人に対して無四球。3ボールになったのもわずか2度というテンポの良さで、野手にも好リズムを与えた。

「この試合を任せてもらえたことはすごく幸せだった。やってきたことを出せてとにかく良かったです」

試合後は感極まりながら、涙はグッとこらえた。中1日で11日は日産自動車との第1代表決定戦。投のヒーローは「受け身にならないで立ち向かっていく」と力を込めた。

▼大河原正人監督 選手が大舞台で役割を果たしてくれた。一番の勝因は笹森がしっかり投げて、ゲームをつくってくれたこと。常に先行して、攻め続けることができた。（日産自動車は）若くて勢いもあるし、強い相手。もう一度、頭を整理して、攻め続ける気持ちで戦っていきたい。