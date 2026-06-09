34歳の美人経営者が、「世の中の夫婦はほとんど浮気している」という持論を曲げず暴走し、婚活アドバイザーから激怒される場面があった。

【映像】美人社長の“浮気論”に婚活アドバイザーが激怒

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚約中のヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）と「浮気」に対する価値観のズレが生じたあやかは、婚活アドバイザーの植草美幸氏にリモートで面談を申し込んだ。「世の中の夫婦はほとんど（浮気）してるって思ってます」「結果的にそうなって離婚してる人たちはすごく多いなって」と、“浮気は起こり得るもの”という自身の考えを植草氏にぶつける。これに対し植草氏は、「結婚する前に『浮気するよね』って言い切っちゃうのはまずいよ」と諭すように指摘した。

しかし、あやかは「明日にでもとかじゃなくて、今後長い人生でお互い起こり得る話」と持論を展開し続ける。さらに、「『私は浮気するつもり全くないよ』って言い切らなきゃ」というアドバイスにも、「それは言えないですね」と真っ向から否定。「絶対しないって信じられても、しちゃった時に傷ついて命を絶つことだってあるじゃないですか」という極端な反論を見せた。

これに対し植草氏は「子どもじゃないんだからさ。言葉に出して良いことと、出しちゃいけないことが世の中にはたくさんあるの」「『人間は絶対浮気します』なんて言い切ったら、みんな逃げちゃうから」と呆れながらピシャリと言い放つ。

それでも「私はそこで逃げ出さない人を求めてるのかも」「明日は我が身だと思っちゃう」と一歩も引かず暴走するあやかに、ついに植草氏も激怒。「じゃあ無理だね、誰とも無理」「口が達者な人で、それこそ浮気する人しか結婚できない」と突き放すと、「自分で幸せを逃し続ける女。自分から不幸になる女。自分から浮気大好き男を掴む女。3連発です」と容赦ない言葉を浴びせる。そして最後には「もうお手上げ。この話を堂々巡りしても時間の無駄だし、もう終わり。違う専門家だね」と面談を強制終了させた。

なお、植草氏との面談を経て、あやかは「『絶対私はしないよ。だから結婚してほしい』とは言えない。嘘だもん。誓い合った愛は守ってほしい。私からしたら『浮気なんて』って感じ」と、開き直って語っていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）