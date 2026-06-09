１３日に開催される国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤ ＪＰＡＮ ２０２６」のスペシャルライブ「Ｗｏｍｅｎ Ｉｎ Ｍｕｓｉｃ−ＥＱＡＬ ＳＴＡＧＥ」が９日、ＳＧＣホール有明で開催された。

「Ｗｏｍｅｎ Ｉｎ−」は、ＳｐｏｔｉｆｙとＢｉｌｌｂｏａｄ ＪＡＰＡＮによる音楽業界における「ジェンダー・エクイティ（公平性）」を促進するイベント。４人組のダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズ、２人組ロックバンド・羊文学、Ａｗｉｃｈ、ＬＡＮＡといった女性アーティスト４組が出演した。

トップバッターの新しい学校のリーダーズは「オトナブルー」など全８曲を披露。ＳＵＺＵＫＡは「女という生物の勢いを全身で、五感フル活用で感じ取ってください！」と呼びかけ、場内が一体となった。

さらに、羊文学は人気テレビアニメ「呪術廻戦 渋谷事変」のエンディングテーマ「ｍｏｒｅ ｔｈａｎ ｗｏｒｄｓ」を始め、新曲「Ｄｏｇｓ」など全５曲を激しく歌い上げ、客席を大きな盛り上がりを見せた。