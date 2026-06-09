グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット・JI BLUEのシングル『景色』が、9日発表の最新『オリコン週間シングルランキング』で、初週26.4万枚を売り上げ、初登場1位を獲得しました。

JI BLUEは、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーで、JO1の與那城奨さん（30）、白岩瑠姫さん（28）、河野純喜さん（28）、佐藤景瑚さん（27）、川西拓実さん（26）、金城碧海さん（26）、INIの西洸人さん（29）、田島将吾さん（27）、郄塚大夢さん（27）、後藤威尊さん（27）、佐野雄大さん（25）、池粼理人さん（24）の12人により構成されています。

表題曲『景色』は、「最高の景色を2026」の公式テーマソングで、世界一を目指して挑み続ける日本代表の背中を力強く押す、エネルギーに満ちた応援ソング。ミュージックビデオは、スタジアムの熱気や歓声、選手たちの覚悟と情熱をも感じさせる映像となっているということです。

オリコン調べ（2026/6/15付）