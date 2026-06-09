俳優の影山優佳さん（25）が9日、ファストフード店の新商品発表会に岡田准一さん（45）、サッカー元日本代表の中澤佑二さん（48）と登場。11日から開催される『FIFAワールドカップ2026』について、見どころを熱く語りました。

5歳からサッカーをプレーし、プロ顔負けの知識や勝敗予想の的中率でも注目されている影山さん。『FIFAワールドカップ2026』の見どころについて聞かれると「数秒前」と回答し、“今年のワールドカップは、ちょっと深く楽しんでみたい”という人へ伝えたいポイントとして「得点シーンはもちろんかっこいいんですけど、そのものよりもその数秒前に何が起きていたのかを見るのが楽しいんじゃないか」と、考察。

続けて、「ハイライトでもいいですし、試合中もボールを持っていない選手の動きとか、ボールが奪われてしまった瞬間の切り替え、あるいは最終ラインの相手の守備の押し上げの方に注目してみると、チームの狙い、選手同士のつながり、あとは駆け引きっていうのが、ちょっとずつ視野が広がって見えてくるようになると思うので、ぜひ数秒前、すごいプレーの数秒前も、そのすごさも実感してもらえたらと思います」と、楽しみ方を熱く語りました。

その姿に、岡田さんは「詳しいですね」と驚いた表情を見せ、中澤さんも「僕なんかよりも詳しいよね」と絶賛しました。

影山さんらが登場したのは、『VIVA！ワールドマック』新商品発表イベントです。