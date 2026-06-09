◇第97回都市対抗野球大会2次予選東海地区第1代表決定戦 東邦ガス5―1三菱自動車岡崎（2026年6月9日 岡崎市民球場）

社会人野球の都市対抗野球2次予選は9日、東海地区の第1代表決定戦が行われ、東邦ガスが三菱自動車岡崎を延長10回タイブレークの末に5―1で下し、2年ぶり18度目の本戦出場を決めた。

元ヤクルト・吉田大喜が10回を一人で投げ抜く1失点完投勝利を飾った。

9回まで被安打2、1失点に抑えて延長戦に持ち込み、4点優勢の10回裏も安打を許さない熱投。最後の打者を空振り三振に仕留め、右拳を高く掲げた。

その気迫あふれる投球に宇津野純一監督は「昨年は代表決定戦で3連敗して本戦に進めなかった。今年も勝てなかったらどうしよう…と思ったけど、大ちゃんの気迫あふれる投球を見て、何とかなるのではないかと思った」と振り返った。

強豪そろう東海地区で勝ち取った価値ある第1代表。その快進撃は、予選初戦に先発登板した吉田の好投から始まった。

1回戦の相手は昨秋の日本選手権大会を制したヤマハだった。その強打の難敵を6回1失点（自責点0）に抑え、1点差勝利に導いた。そして今大会3度目の先発登板だった今回の一戦では、延長に突入した激戦で114球を投げ抜いた。

日体大から19年ドラフト2位でヤクルトに入団。NPB4年間で通算32試合に登板するも3勝に終わり、23年オフに戦力外通告を受けた。それでも野球への情熱は消えず、次の舞台として選んだのが、これまで経験のなかった社会人野球だった。

東邦ガスに入社して今年で3年目を迎えた。昨年は予選敗退を喫するも、ヤマハの補強選手として都市対抗に初出場。そして今年は、自チームのユニホームを着て東京ドームに立つことになった。

宇津野監督は「本当に厳しい予選を勝ち抜けてうれしい気持ちと同時に、選手、スタッフ、応援してくださるみなさん、サポートしてくださるみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。今年はドームでの4強以上を目指して覚悟を持って取り組んでいる。もう一段レベルアップして本大会に臨みたい」と決意表明した。