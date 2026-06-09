脚本家で映画監督の尾崎将也（おざき・まさや）さんが肺疾患のため、6月2日に死去したことが9日、所属事務所の公式サイトで発表された。66歳だった。兵庫県西宮市出身。俳優の高橋光臣（44）は同日、自身のXを更新し、追悼した。

「私は尾崎さんが脚本を手掛けられた朝ドラ『梅ちゃん先生』で、松岡敏夫役を演じさせていただきました」と書き出した高橋。

「今の私があるのは、尾崎さんが生み出してくださった松岡という人物に出会えたからだと思っています。心より感謝申し上げます」と続け、「謹んでご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

所属事務所は公式サイトで「【訃報】弊社所属の脚本家・映画監督の尾崎将也は、2026年6月2日未明、肺疾患のため逝去しました」と発表。「尚、葬儀は家族葬にて執り行われました。ここに故人が生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とした。

尾崎さんは1960年4月17日生まれ、兵庫県西宮市出身。フジテレビ系「結婚できない男」、NHK連続テレビ小説「梅ちゃん先生」、フジテレビ系「アットホーム・ダッド」、テレビ朝日系「特命係長 只野仁シリーズ」の脚本を手掛けたことで知られる。