俳優の出口夏希さん（24）と蒔田彩珠さん（23）が9日、実写映画『ルックバック』（9月11日（金）公開 配給：K2 Pictures）でW主演することが発表され、作品への思いなどコメントを寄せました。

映画は、漫画家・藤本タツキさんによる漫画『ルックバック』（集英社ジャンプコミックス刊）の実写化映画で、ひたむきに漫画家を目指す2人の少女を描いた青春物語です。出口さんが演じるのは、4コマ漫画が得意なクラスの人気者で、京本に刺激されて、漫画執筆にのめり込んでいく藤野。そんな藤野と同学年であり、彼女の4コマの大ファンだが、引きこもりでひたすら絵を描いていた京本を蒔田さんが演じます。監督は、是枝裕和さんが務めています。

■出口夏希「日々漫画練習もしながら・・・」

原作コミックを読んだ出口さんは、「原作漫画を読み終わったあと、二人が一緒に夢を追いかけて必死に進む姿や、前にしか進めないこと、真っ直（す）ぐでひたむきな思いが溢（あふ）れている作品にすごく心をうたれました」とコメント。

さらに、作品に出演することについて「こんなに多くの方から愛される作品へ出演させていただくことに不安もありましたが、藤野役に選んでいただいたことがとても嬉（うれ）しくて、藤野がどんな子なのかどんな思いなのか日々漫画練習もしながら積み重ねていきました」と思いを明かしました。

また、撮影現場について「是枝監督とまたご一緒させていただけたことも光栄で、現場ではのびのびと自分らしくいれる空気感を作ってくださって、演じていて楽しかったです。彩珠は一緒にいてとても落ち着きました。一人の撮影の時も、彩珠を思いながら頭の中でずっと一緒にいたので、藤野と京本の関係性で撮影に臨めたと思います。にかほの皆さんも本当に温かくてとてもアットホームな場所でした」と振り返りました。

■蒔田彩珠「やっと実現するんだ」

原作コミックについて蒔田さんは、「数年前に、是枝監督から“この作品をやりたいと思ってるんだ”と原作本をいただいたのが『ルックバック』との出会いです。藤野と京本、それぞれがたくさんの壁にぶつかり、それでも好きなことのために立ち上がり、前を向いて進んでいく姿にとても共感したのを覚えています」とコメント。

また、出演が決まったときについて「やっと実現するんだという高揚感と、原作がたくさんの人に愛されているからこそのプレッシャーがありましたが、是枝組の温かい雰囲気と、夏希ちゃんの、現場をパッと明るくしてくれる天真爛漫（らんまん）さで、そんな不安はすぐになくなりました。子ども時代を演じている七瀬ふうりちゃんと、岡田六花ちゃんも常に元気で楽しそうにしている姿に、何度も癒されました。ロケ地でもある秋田の皆さんも、本当に良くしてくださり、第二の故郷ができたような気持ちです」と心境を明かしました。