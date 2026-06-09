◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム４―１ＤｅＮＡ（９日・エスコンフィールド）

日本ハムは、伊藤の１２０球１失点完投で今季初の５連勝。貯金を今季最多の３とした。打っては３回、郡司の適時二塁打と大塚の右越え２号３ランで一気に４点。試合の主導権を奪った。

新庄監督が動いたのは、３回２死二、三塁で大塚の打球がインプレーと判定された場面。右翼フェンス際の際どい打球だったが、跳ね返ってきたことでインプレーの判定。新庄監督がベンチを出ると、４人の審判が協議したが再びインプレーと判定された。

ここで新庄監督がリクエスト。リプレー検証でオーバーフェンスが認められ、本塁打となった。指揮官は「大塚くんのあのホームラン、５０（歳）過ぎると見極めができない。だから（フェンス最上部の）ブルーの線越えたら光るようにしてもらわないと。テッテレーって（笑）。大塚くんのために、リクエストしとこうと思って」と振り返った。

早い段階でベンチを出てアピールしていたが「見えてない見えてない。だって審判の方があれだけ近づいてホームランじゃないと言ってるんだから、こっちからは見えんでしょ。だからテッテレーが欲しい（笑）」と話していた。