◇交流戦 巨人8―2楽天（2026年6月9日 楽天モバイル）

5連勝の巨人がヤクルトを抜き、セ・リーグ単独2位に浮上した。首位・阪神も敗れたため、阪神とはわずか0.5ゲーム差。巨人が2位以上になるのは開幕戦に勝って首位タイだった3月27日以来74日ぶりとなる。

巨人は打線が今季最多の4本塁打を含む15安打8得点と爆発し、2分けを挟んで今季2度目の5連勝。リーグ優勝した2024年以来2年ぶりの貯金7とした。6月はいまだ無敗の5勝2分け。

プロ入りから昨季まで13年間プレーした古巣・楽天と移籍後初対決となった先発右腕・則本は7回途中7安打2失点と好投して今季2勝目（3敗）。4月11日の日本ハム戦（エスコンF）で達成したソフトバンク・上沢直之以来、史上24人目となる12球団勝利をマークしている。

巨人の試合後、ヤクルトがオリックスに逆転サヨナラ負け。3位だった巨人が単独2位に浮上し、ヤクルトが3位に後退した。1ゲーム差に首位・阪神、2位・巨人、3位・ヤクルトの3チームがひしめき合っている。

なお、交流戦初戦となった5月26日のソフトバンク戦（東京D）から指揮を執る橋上秀樹監督代行（60）は13戦を戦って8勝3敗2分けで、交流戦勝率は.727。まずは2014年以来12年ぶり3度目の交流戦優勝へ。橋上巨人の快進撃はまだまだ続く。