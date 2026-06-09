◇プロボクシング ウエルター級8回戦 永田大士《8回戦》小畑武尊（ダッシュ東保）（2026年6月9日 東京・後楽園ホール）

元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王者・永田大士（36＝三迫）がウエルター級8回戦で元日本同級暫定王者・小畑武尊（27＝ダッシュ東保）に3―0判定勝ちし、再起に成功した。

初回からプレッシャーをかけて強引に攻め、要所で強烈な左ストレートをヒット。ガードを固めながら前進を続け、最終8回まで続いた打ち合いを制し、ジャッジ一者がフルマークをつける判定勝ち（80―72、77―75×2）を収めた。3戦ぶりの白星を手にした永田は「内容としてはよくなかったが応援のおかげで勝つことができた。今後はきれいなボクシングを見せられるように精進したい」と勝利の余韻に浸った。

今年1月、李健太（29＝帝拳）に大差判定で敗れ、WBO―APスーパーライト級王座から陥落。キャリアで初めて連敗を喫し、一時は進退も考えた。ただジムからの勧めもあり、一階級上のウエルター級での再起を決断した。23年10月にも同級での試合を行った過去もあるが今回が本格的な転級初戦。「フィジカル的な影響はなかった」と振り返りながら「一番の敵は減量までの過程。その点、今回は調整がうまくいったので適正体重なのだと思う」と胸を張った。

所属ジムの三迫貴志会長から「転級初戦で一つ勝てたことが成果。一刻も早くタイトル戦線に絡ませたい。もっと進化してくれると思う」と期待を受けた永田は「永田大士はまだまだ強くなる。今後も価値ある勝ちを見せてきたい」とさらなる成長を誓った。