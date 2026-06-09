プロ野球 セ・パ交流戦は9日、各地で6試合行われ、パ・リーグは5球団が勝利しました。

交流戦首位のソフトバンクは、栗原陵矢選手や野村勇選手が1試合2本塁打を放つなど、セ・リーグ首位阪神から6本のアーチで圧倒。交流戦11勝2敗とし、10度目の交流戦制覇へ向けて絶好調です。

また現在パ・リーグ首位に立つ西武は、長谷川信哉選手のタイムリーで、広島にサヨナラ勝利。交流戦は首位ソフトバンクと1ゲーム差の2位につけます。引き分けはさみ5連敗中だったオリックスも杉本裕太郎選手が劇的サヨナラタイムリーを放ち勝利。9回2点差を跳ね返しました。さらに日本ハムは、伊藤大海投手が9回1失点完投でDeNAを下して5連勝。ロッテは中日を下して、交流戦7勝目。勝率5割復帰まであと1勝としました。

一方でこの日パ・リーグで唯一黒星となった楽天。巨人に4本塁打を浴びるなど、8失点で4連敗となり、交流戦は10敗目。借金が15にふくらみました。

ここ3年連続で交流戦でセ・リーグに勝ち越しているパ・リーグ。今季もパ・リーグ43勝、セ・リーグ28勝(引き分け4)と大きく差をつけています。

▽6月9日結果

西武 4×−3 広島

ソフトバンク 10−4 阪神

オリックス 4×−3 ヤクルト

日本ハム 4−1 DeNA

ロッテ 3−1 中日

巨人 8−2 楽天

▽パ・リーグ順位1）西武 36勝22敗2分2）ソフトバンク 34勝24敗3）オリックス 31勝27敗1分4）日本ハム 32勝29敗5）ロッテ 28勝29敗2分6）楽天 21勝36敗1分