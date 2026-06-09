アメリカ留学の準備が複雑すぎる！ 一人旅のベテランである友人男性に相談したら
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付き合って0日で結婚を決めたふたり。
接点がまったくなかった2人は、お互いの何に惹かれて結婚に踏み切ったのか？
『小学生エムモトえむみの勝手きままライフ』シリーズで人気を博すブロガー・えむふじんさん。個性豊かなファミリーの日常が注目を集めていますが、夫であるえむしさんとは、交際0日で結婚を決めたんだそう。
独身時代、仕事の資格取得のために渡米を予定していたふじんさんが頼ったのは、留学経験のあった若かりしえむしさん。そこから2人は距離を縮めていき、お付き合いをすることになりますが、彼らの間には「ふじんさんの渡米」という避けられない別れがあって…？
※本記事はえむふじん著の書籍『付き合って0日で結婚を決めた2人の話 上』から一部抜粋・編集しました。
友人同士の集まりで出会ったえむしさんとふじんさん。
2人は連絡先を交換したものの、出会いの日から1年ほどは何も連絡を取っていなかったようで…。
■とっても優しいえむしさん
■とっても忙しいえむしさん
著＝えむふじん／『付き合って0日で結婚を決めた2人の話 上』