忙しいのに時間を作る。男性は本命相手にだけ“優先順位”が変わる
「最近忙しいんだよね」と言っていたのに、なぜか会う時間は作ってくれる。そんな男性に心当たりはありませんか？男性は本命相手に対して、“時間の使い方”が自然と変わっていくもの。特に好きな相手には、空いた時間を使うのではなく、“時間を作ろうとする”ようになります。
“空いたら会う”ではなく“会うために動く”
男性は本命相手には、受け身になりません。「時間ができたら連絡する」ではなく、「この日ならどう？」「来週なら空けられそう」といった感じで、自分から調整しようとするでしょう。ここに“あなたに会いたいから、あなたに都合を合わせる”という意識が表れます。
断る時ほど誠実になる
男性は本命相手には、会えない時の対応にも差が出ます。「日程調整は無理」で終わるのではなく、「その日は難しいけど、こっちはどう？」と代案を出してくるでしょう。これは、“会えないこと”よりも、“関係が途切れること”を避けたいからこその行動です。
忙しくても接点を作ろうとする
男性は本命相手には、長時間会えなくても何かしらの接点を作ろうとします。短時間だけ会う、電話をする、LINEを送るなど“完全に離れない工夫”が自然に増えていくものです。ここには、“関係を維持したい”という気持ちが強く表れます。
男性の本命サインは、“何を優先しているか”に出るもの。時間があるから会うのか、それとも会いたいから時間を作るのか。ここを見れば、男性の本音はかなりわかりやすく見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼ホント紛らわしい！男性がする「まさかの脈なし行動」とは