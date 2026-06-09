彼にとって「遊び」なんです。男性が恋愛対象外の女性にしがちなこと
好きな男性といい感じの雰囲気になっていたとしても、男性にとってあなたが本命じゃないケースってあるもの。
そこで今回は、男性が恋愛対象外の女性にしがちなことを紹介するので、彼にとって「遊び」ではないのか、改めて確認してみましょう。
｜約束をドタキャンする
男性は基本的に本命女性との約束をドタキャンするようなことはしないもの。
万が一どうしても約束をキャンセルしないといけない場合、男性は「この日ならどうかな？」「今度のデートはご馳走するから」など、必ず埋め合わせをしようとするでしょう。
｜あなたの連絡を頻繁に無視する
男性は本命の女性からの連絡を無視するようなことはまずありません。
でも、あなたの連絡をたびたび無視することがあるなら、男性にとって「遊び」という可能性が高いでしょう。
また、仮に時間を置いてから連絡が来たとしても、連絡が遅くなった理由や連絡できなかったことに対して謝罪の言葉がない場合は、確実に「あなたは遊び」ということです。
｜友だちに紹介してもらえない
男性は遊び相手の女性を友だちに紹介するようなことはありません。
なぜなら、遊びの女性に本命と勘違いされたくないですし、そもそも長い付き合いになることを考えていないから。
また、そういう男性の場合、あなたと同じような遊び相手の女性が複数人いる可能性もあり、友達に「遊び人と思われたくない」という理由で紹介しないのでしょう。
今回紹介した男性の行動に心当たりがあるなら、男性にとってあなたは遊び相手の可能性が高いので、このまま関係を続けていってもいいのか、改めて考えてみてくださいね。
🌼交際に発展する可能性はほぼゼロ。男性が「遊び目的の女性」にしがちなこと