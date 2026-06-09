「私との将来を考えている？」不倫相手に聞けなくなる女性の心理
本当は聞きたい。でも、その質問をした瞬間に何かが壊れてしまいそうで怖い。不倫関係が長くなるほど、「この先どうなるの？」という疑問は大きくなっていくもの。それでも、多くの女性がその答えを聞けずにいます。
答えを聞くのが怖い
もし望んでいる答えじゃなかったら。その不安があるほど、人は現実を確かめることを避けやすくなります。曖昧なままなら期待を持てる。だからこそ、本音を聞くことが怖くなってしまうのです。
今の関係を失いたくない
将来の話をしたことで気まずくなったらどうしよう。重いと思われたらどうしよう。そう考えると、自分の気持ちより“関係を続けること”を優先してしまうでしょう。結果として、不安を抱えたまま時間だけが過ぎていくこともあります。
どこかで答えに気づいている
本当は答えが分かっている。相手が将来の話を避けていることも、話題を変えていることも。それでも、「いつか変わるかもしれない」と思いたい。だからこそ、確認することができなくなってしまうのです。
聞きたいけど聞けない葛藤を抱えるのは、大切な関係だからこそ聞くのが怖くなっているから。ただ、答えを聞くことを避け続けることと、答えがないことは別の話。その違いに気づいたとき、見える景色も変わってくるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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