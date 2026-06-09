ダイエット中の水分補給は“意識的に”or“喉が渇いたら”？体が整いやすいのはどっち？
ダイエット中の水分補給について、「水は喉が渇いたら飲めば十分では？」と考えたことはありませんか？水分補給は健康維持やコンディション管理に欠かせませんが、「たくさん飲めば痩せる」というほど単純なものでもありません。大切なのは、無理なく続けられる習慣を作ることです。
喉が渇いたら飲む方法は“自然”だが、不足しやすいことも
喉の渇きに合わせて飲む方法は、もっとも自然で続けやすいスタイルです。
でも一方で、仕事や家事に集中していると、水分補給そのものを忘れてしまうことがあります。特に忙しい日は「気づいたらあまり飲んでいなかった」というケースも少なくありません。自然な方法ではありますが、生活スタイルによっては不足しやすい面もあります。
意識して飲む方法は“安定しやすい”のが強み
仕事の合間や食事の前後など、あらかじめタイミングを決めて飲む方法は、水分補給を習慣化しやすいのが特徴。最近はタンブラーやボトルを活用し、こまめな水分補給を意識する人も増えています。
ただし、「１日に◯L飲まなければ」と量ばかりを気にする必要はありません。無理なく続けられる形を見つけることが大切です。
ダイエット中の水分補給は“飲み忘れない仕組みづくり”がカギ
水分補給そのものが脂肪を減らすわけではありません。しかし、水分不足を防ぐことで、日々のコンディションや生活リズムを整えやすくなります。そのため、喉が渇いてから飲むだけでなく、「朝起きたら飲む」「休憩時に飲む」など、自分なりの習慣を作る方が続けやすいでしょう。
ダイエット中の水分補給で大切なのは、飲み忘れない習慣を作ることです。喉の渇きだけに頼らず、自分の生活の中で無理なく続けられるタイミングを見つける。その積み重ねが、体を整える第一歩になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※ 画像は生成AIで作成しています ※本記事は、水分補給やダイエットに関する一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
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