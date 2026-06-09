湿気で前髪が決まらない…。大人世代が見直したい“顔まわり問題”の解決策
湿気が増えるこの時期、朝はきれいだった前髪が気づけば束になっている。広がりを抑えようとしているのに、なんだか顔まわりだけ重たく見える。そんな悩みを抱える大人世代は少なくありません。
梅雨時期は髪全体よりも、実は“顔まわり”の印象が変わりやすい季節。大人世代は前髪だけを整えようとするのではなく、顔まわり全体を見直すことで軽やかな印象を作りやすくなります。
“厚め前髪”が重見えにつながることも
春先はちょうどよかった前髪も、湿気が増えると束になりやすくなります。
特に厚みのある前髪は額に張り付きやすく、顔まわりを重たく見せる原因になることも。前髪を極端に薄くする必要はありませんが、少し隙間を作ったり、束感を分散させたりするだけでも印象は変わります。また、前髪だけでなく頬骨まわりやフェイスラインとのつながりを意識すると、全体のバランスを整えやすいでしょう。
前髪を守ろうとしすぎない
前髪が崩れるのを防ごうとして、スタイリング剤を重ねすぎてしまう人も少なくありません。しかし湿気の多い季節は、前髪だけを完璧にキープしようとすると、かえって重たい印象につながることも。
分け目を少し変える、サイドへ流すなど、前髪に自然な動きを作る方が今っぽい抜け感を演出しやすくなります。
“顔まわり全体”で軽さを作る
今のヘアトレンドは、前髪単体よりも顔まわり全体の空気感を重視する傾向があります。
湿気で前髪が崩れやすい時期は、顔まわりレイヤーやサイドの毛流れを活かすのがおすすめ。頬骨まわりに動きを作ることで視線が分散し、前髪の乱れも目立ちにくくなります。前髪だけに頼らず、顔まわり全体でバランスを整えることが、大人世代の“顔まわり問題”を解決する近道です。
前髪は顔の印象を左右する大切なパーツですが、今っぽさを決めるのは前髪だけではありません。湿気の多い季節こそ、顔まわり全体の空気感を意識すること。そのひと工夫が、重たく見えやすい季節の印象を軽やかに変えてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師、ヘアスタイリストなどの一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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