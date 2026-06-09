男子ゴルフ・香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）の妻でモデルの武井玲奈（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児出産を報告した。

「予定日から12日……41w05d 第2子となる女の子を出産しました」と第2子女児出産を報告。赤ちゃんの写真も公開し、「妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」とつづった。

「自然分娩2回目ということもあり、いきみ逃しなども途中までは落ち着いて上手くできていたのですが、子宮口が9cmになっても破水せず、人工破水をしてもらってから桁違いの痛みがきて耐えれなくなり、いきみ逃しをする余裕もなく痛みで痙攣を起こしたり最後は1人目出産以上に壮絶なものとなりました」などと2度目のお産を振り返った。

「息子も出産に立ち会い、初めて妹と対面した瞬間に「かわいい」と言ってくれたことがとても印象に残っています」と長男の様子もつづり、「主人はモロッコに行く飛行機の中で出産の動画を見て涙したそうです」と夫は移動中だったことも明かした。

「家族4人で新たな時間を重ねていけることを、今からとても楽しみにしています。これからも香妻家をどうぞよろしくお願いします」と結んだ。

2人は22年4月に結婚を発表。23年5月に第1子男児を出産した。