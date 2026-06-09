巨人８−２楽天（交流戦＝９日）――巨人が２位浮上。

三回にダルベック、六回に佐々木、七回に岸田、九回に大城と一発攻勢で快勝。則本は古巣からの白星で１２球団から勝利を挙げた。楽天は４連敗。

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ソフトバンク１０−４阪神（交流戦＝９日）――ソフトバンクが３連勝。一回に栗原の２ランで先制。栗原と野村の２打席連発を含め、五回までに６本塁打で１０点を挙げた。阪神は一回の好機を逸したのが響いた。

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オリックス４−３ヤクルト（交流戦＝９日）――オリックスがサヨナラ勝ちし、連敗を５で止めた。九回、中川の適時二塁打に続き、代打杉本が２点打を放って試合を決めた。ヤクルトはキハダが誤算で５連敗。

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日本ハム４−１ＤｅＮＡ（交流戦＝９日）――日本ハムは今季初の５連勝。三回に郡司の適時二塁打と大塚瑠晏（東海大）の３ランで４点を奪って先行し、伊藤が１失点で完投勝利を挙げた。ＤｅＮＡは３連敗。

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西武４−３広島（交流戦＝９日）――西武がサヨナラ勝ち。２点を追う五回に古賀悠、渡部の適時打で追いつき、九回に長谷川の適時打で試合を決めた。広島は床田がリードを守れず、連勝ストップ。

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ロッテ３−１中日（交流戦＝９日）――ロッテは六回、西川の適時打などで２点を勝ち越し、継投で逃げ切った。６回１失点のジャクソンが自身２連勝で４勝目。中日は八回の好機を生かせず３連敗。