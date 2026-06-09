◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 〇永田大士（判定）小畑武尊●（９日、東京・後楽園ホール）

ウエルター級８回戦で、元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者の永田大士（３６）＝三迫＝が、元日本ウエルター級暫定王者・小畑武尊（２７）＝ダッシュ東保＝を３―０の判定で下した。

永田がプレスをかけて手数で攻勢を強め、乱打戦を制した。ジャッジの採点は２者が７７―７５、１者が８０―７２のフルマークで、いずれも永田を支持した。試合後の控室では「もう少し涼しい顔で格好良く締めたかったが、反省が残る試合内容だった。これからウェルター級で頑張るには、まだまだ未熟。もう一度初心に戻りながら、加瀬（未佐登）トレーナーと一緒にまた頑張っていきたい」と振り返った。

スーパーライト級で地域３冠を獲得した永田は、昨年６月に東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック王座の防衛戦で敗れ、王座から陥落。今年１月、ＷＢＯアジアパシフィック王座決定戦で李健太（３０）＝帝拳＝に０―３で判定負け。キャリア１２年目で初の連敗を喫した。ウエルター級に階級を上げ、３戦ぶりの白星を飾った。

２３年１０月以来のウエルター級での試合だった。「フィジカル的な部分では全然怖さはなかった。自分自身、一番の敵は減量までの過程の練習内容だったり、自分の体の状態。今回はすごく手応えがあった。適正体重だなと思った。まだウエルター級は始まったばかり。まだ未熟な自分がいるので、そこをしっかりと直していきたい」と手応えを口にした。

所属ジムの三迫貴志会長は「連敗もあったし、諦めないでやってきて、一つこうして勝てたことは成果。ウエルターに上げて調整も順調だったし、適正体重だと思う。また課題も見つかったと思うが、今回の反省をまた考えて、一刻も早くタイトル戦線に絡ませたいとは思っています」と近い将来の地域タイトル挑戦を示唆した。

戦績は永田が２２勝（７ＫＯ）５敗２分け、小畑は１４勝（６ＫＯ）１０敗１分け。