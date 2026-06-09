大至急！【ファミマ】へ走れーーーッ！！ 次食べたい「新作スイーツ・アイス」

手軽に食べられるスイーツやアイスの新作が【ファミリーマート】に続々と登場しています。そのなかから今回は、クリームたっぷりのスイーツとバータイプのアイスをご紹介！ 仕事や家事の合間に食べれば、気分転換できてその後の効率がアップするかも。気になったら今すぐファミマへ。

優しい味わいに癒されそう

片手で手軽に食べやすい、コロンとした形の「もちむにシュー（ミルククリーム）」。薄いシュー皮の中には、ミルククリームがたっぷり詰まっています。@sujiemonさんによれば「もっちりでとろける食感が良い」とのこと。ミルクの優しい風味に癒されそうです。ちょっと甘いものが欲しい時にぜひ選んでみて。

食べ応えが欲しい時におすすめ

ファミマのシュークリームシリーズから、新作として登場している「ザクほろシュー（チョコクリーム）」。シュー皮の中にはチョコクリームがみっちり。冷蔵庫に入れておけば、ひんやりとした食べ心地が楽しめそうです。@sujiemonさんによると外側は「ザクッと香ばしいクッキー生地」で、ほどよい食べ応えも感じられそう。先程ご紹介した「もちむにシュー」と食べ比べを楽しむのもおすすめです。

もち菓子を加えたユニークなアイス

手軽に食べやすいバータイプの「赤城 チョコもちっと」。外側のチョコアイスをメインに、中にはチョコもち菓子が入った2層構造です。@miki__iceさんによれば「チョコアイスはコクがありつつ後味わりとすっきり」で、食後のお口直しにもぴったりかも。「チョコもちは濃厚でしっかりもちっとしてます」とのこと。最後まで飽きずに食べられそうです。

チョコづくしの贅沢仕立て

こちらは【GODIVA（ゴディバ）】の「とろけるフォンダンショコラ バーアイスクリーム」。チョコレートアイスの中には、チョコレートソースが入っていて、コクのある味わいが堪能できそうです。外側はココアクッキー入りのチョコレートでコーティングされており、ご褒美にぴったりな贅沢感もうかがえます。チョコの風味を心ゆくまで楽しめて、至福のひとときが過ごせるかも。

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※こちらの記事では@sujiemon様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino