◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

巨人の岸田行倫捕手がプロ初となる３番で３号ソロを含む猛打賞をマークした。

「３番・ＤＨ」で先発出場。「すごく早く回ってくる。ＤＨの過ごし方が分からなかった」と戸惑ったが「準備しすぎず、自然に行きました」。初回の１死一塁では左前安打。５回２死の第３打席では中前安打をマーク。７回には左翼ポール際に３号ソロを放った。５月３０日の日本ハム戦（エスコン）以来、今季３度目となる３安打猛打賞。試合前に２割８分９厘だった打率は３割７厘となり、今季初めて３割に乗せた。

試合前に特別な時間があった。この日は自身の父・辰則さんの川西明峰高校時代の後輩でもあり、プロ野球界のレジェンドである古田敦也氏が球場に訪れており、「頑張れ」とエールを送られた。解説として試合を見た古田氏に活躍を届け、「途中でそうやと思って。よかったです」と笑顔で振り返った。

チームは２日のオリックス戦（東京Ｄ）から２つの引き分けを挟んで５連勝。「チームの雰囲気もいい。バッテリー中心にしっかり守りながら点を取ることができていると思う。継続してやっていきたい」。キャプテン・岸田がナインを引っ張っている。