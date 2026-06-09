「社会人としての一面を見せる」。森香澄が恋愛テクニックを駆使した飲み会“秘話”を語る一幕があった。

【映像】森香澄、結婚したい人気俳優“F”を実名告白

これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する番組MCのエルフ荒川、森香澄、そして累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏が合同取材会にも出席した。

『時計じかけのマリッジ』は恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つける“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。中野綾香、徳本夏恵、西澤由夏の3人が、30人のハイスペ男性の中から運命の1人を見つけることに挑戦している。

番組ではABEMAの西澤アナが婚活を行なっているが、元テレ東アナの森は「西澤さんが出ているのはとても勇気がいること」と出演の決断を讃え、「アナウンサーは素を出しすぎると厳しい目を向けられる中で、素を曝け出さなくちゃいけないリアリティショーに出たのはすごい」と理由を添えた。

その上で森は「私はアナウンサーとして世に出て、今は半分タレントとして素を出すことも多いですが、喋ってしまうとあまり気にならなくなる。アナウンサーに持っているイメージは人それぞれ全然違うので、世の中のイメージに合わせる必要はないのかなと思います」と持論を展開した。

むしろ恋愛面においてもアナウンサーの肩書きをポジティブに捉えているという。森が「社会人の一面を見せるというか、大人数の飲み会があった時も『次、何飲まれますか？』と気にしたり、上座と下座を理解するなど、社会人のルールを知ってるだけで、割と『アナウンサーなんですね』と感心される。そういうメリットもあったりする」と語ると、エルフ荒川は「そういうもんなんですね」と感心していた。

取材・文・写真：中山洋平