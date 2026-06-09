おしゃれには“抜け感”が必須♡ デコルテあきを取り入れた「女みコーデ」をご紹介！

おしゃれな女のコたちがこぞって取り入れている“抜け感”の正解って？今回は、イマドキ大学生が愛用している「デコルテあきトップス」の今っぽコーデを2つご紹介します。甘めなスカートやジャケットをあわせて、可愛さも大人っぽさも欲ばって♡

デコルテあきで抜け感出すコ、続出！ おしゃれなコがみんな意識をしていた“抜け感”。顔まわりをすっきりと見せてくれる、デコルテあきを取り入れることが多い様子！

Cordinate レディなトップスに甘〜いスカートでギャップを にこさん（亜細亜大学4年） Instagram：@lee4_xx 「全体的にやわらかい質感にすることで、女性らしく仕上げました。トップスはベージュやレースで大人っぽくしつつ、スカートはふわふわで甘くしたのがポイントです」

Cordinate ボリュームスカートにさりげない肌見せであかぬけ 来未さん（立教大学4年） Instagram：@__o2krm 「男女ともにウケるように、キュートになりすぎないコーデを意識。ボリュームのあるスカートにジャケットをあわせてほどよくクールに。デコルテあきでちょっと肌見せを♡」 撮影／結城拓人

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海