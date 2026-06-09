◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル）

巨人のボビー・ダルベック内野手が先制１０号３ランを放つなどマルチ安打をマークした。

「４番・一塁」で先発出場。３回２死一、三塁の第２打席で先発・荘司の１４３キロのスプリットを捉え、左翼席に叩き込んだ。豪快な一発に「感触はよかったです」と振り返った。

巨人は初回に１死一、三塁の好機をつくるも、ここではダルベックが併殺に倒れ無得点。「１打席目はちょっと強くは打てたんですけど、芯を外してしまったので、その反省を踏まえて第２打席に臨みました」と語った。

すでにキャベッジが１２本塁打をマークしており、巨人の外国人が同一シーズンに２人以上２ケタ本塁打するのは、２２年のポランコ（２４本）、ウォーカー（２３本）以来４年ぶり。チームは２試合連続で引き分けの試合が続いていたがその中で大きな先制弾となり「自分はあまり引き分けの試合に参加をすることに慣れていない。アメリカは延長で勝負が出るまでずっとやるので。そういう中で得点に絡めて、チームの勢いに火をつけることができたのは非常に有意義だったと思います」と笑みを浮かべた。