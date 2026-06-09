「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）

巨人が２分を挟んで６月無傷の５連勝で今季最多の貯金７。先発・則本は１２球団勝利を果たした。

則本は二回１死一、三塁から仕掛けられたセーフティースクイズをグラブトスで阻止。無失点で切り抜けると、五回２死二、三塁も無失点で切り抜けた。続投となった七回には１死から代打・堀内、中島に連打を浴びて二、三塁を招くと、佐藤に適時二塁打を許して２失点。６回１／３を７安打２失点、１２６球の熱投でマウンドを降りた。

則本は古巣楽天戦での感慨深い１勝に、「１３年間やってきた、仙台なので。特別な思いはありましたし、１イニング、１アウトでも、１球でも多くこのマウンドで投げたいと思っていた。次、投げるのはいつになるか分からないし、もう投げられないかもしれない。途中降板になりましたけど、出し切れたかなと思います」と充実の表情を浮かべた。

前日は１軍投手陣で食事会。仙台をよく知る田中将大が主催する形で、焼肉をご馳走になった。「めちゃくちゃ楽しかったので。ばかみたいに笑って、ばかみたいに食って。そのパワーのおかげで１５１キロ出ました。田中さんありがとうございます」と感謝。支払いについて、「僕も出そうかと思ったんですけど、財布を出させてもらえなかった。美味しくいただきました」と笑った。